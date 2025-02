Beroemde musea tonen deel collectie op TEFAF

Binnenland

Op de komende kunstbeurs TEFAF in Maastricht, die op 15 maart opent voor publiek, is ook een tentoonstelling te zien van werken uit de collectie van het Museo e Real Bosco di Capodimonte in Napels, een voormalig paleis van de Bourbon-dynastie. Het gaat met name om kunst uit de Italiaanse renaissance en barok, bijvoorbeeld van de hand van Titiaan.