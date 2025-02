Verkoper alarmsystemen gaat klanten compenseren na ingrijpen ACM

De ACM ontving meldingen dat mensen zich onder druk gezet voelden. Zo moesten zij snel een beslissing nemen en werd er ingespeeld op angstgevoelens, aldus de toezichthouder. Ook waren verkopers niet duidelijk over afmeldkosten en werden onjuiste kortingen gebruikt. Bepaalde voorwaarden waren bovendien niet goed leesbaar in de algemene voorwaarden.

Persoonsalarmering verkoopt een alarmsysteem, bestaande uit een alarmknop in combinatie met een abonnement. Klanten kunnen op de knop drukken bij een noodsituatie, waarna het systeem contact maakt met een naaste of de meldkamer van het bedrijf. De systemen werden aan de deur verkocht, maar ook telefonisch en online. Dat laatste doet de onderneming onder de naam Nederlandse Seniorenalarmering.

Klanten die afmeldkosten betaalden tussen 1 januari 2022 en 31 augustus 2024 komen in aanmerking voor compensatie. Zij krijgen 49,95 euro. Daarnaast kunnen mensen die in deze periode een contract hebben afgesloten, dit per direct kosteloos opzeggen. Naast dat Persoonsalarmering zijn verkoopwijze aan de deur aanpast, waarvoor personeel wordt getraind, worden ook de algemene voorwaarden aangepast.

„Omdat het bedrijf zich richt op een vaak kwetsbare doelgroep moet het daarmee rekening houden en ligt de lat voor zorgvuldig handelen hoog”, legt ACM-bestuurslid Martijn Ridderbos uit. „Het is belangrijk dat het bedrijf zijn werkwijze heeft aangepast en gedupeerden compenseert. Wij zullen het bedrijf hieraan houden.”