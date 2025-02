EU en India willen voor eind 2025 vrijhandelsverdrag sluiten

Von der Leyen zei dat nu „meer dan ooit” de geopolitieke situatie om samenwerking vraagt met „partners die we vertrouwen”. Daarmee worden volgens haar „schadelijke afhankelijkheden vermeden”. De EU wil „robuuste toeleveringsketens opbouwen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van halfgeleiders”, voegde ze daaraan toe.

De Europese Unie zet in op spreiding van het handelsbeleid door te werken aan vrijhandelsverdragen met andere landen en regio’s zoals in Zuid-Amerika.

Ook op het gebied van veiligheid en defensie zien de EU en India mogelijkheden tot samenwerking. Heel concreet werden Von der Leyen en Modi niet over defensie. „India is op zoek naar spreiding van zijn militaire aanvoer en toegang tot nieuwe mogelijkheden. Europa doet dat ook”, zei Von der Leyen.

Nu de VS zegt dat Europa voor zijn eigen veiligheid moet gaan zorgen, wordt er in de EU druk overlegd hoe dat moet worden geregeld. Europa wil daarnaast veiligheidsgaranties aan Oekraïne geven zodra er een vredesakkoord is. Daarvoor is veel militair materieel nodig.

Technologie is een derde belangrijke pijler van de toekomstige samenwerking tussen de EU en India, zeiden Von der Leyen en Modi. Ze willen onder andere meer samenwerken bij onderzoek en ontwikkeling en de productie van halfgeleiders en 6G.

Vrijwel de hele Europese Commissie is sinds donderdag in India, het eerste buitenlandse bezoek sinds de nieuwe Commissie in december aantrad.