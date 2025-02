ING: eten in supermarkt gaat dit jaar harder in prijs omhoog

Van Garderen baseert zijn verwachtingen op de oplopende FAO Food Price Index, een belangrijke indicator voor de voedselprijzen. Hij benadrukt dat een hogere index niet een-op-een leidt tot hogere voedselprijzen, „maar het is wel een voorspeller van wat we op ons bordje mogen verwachten”.

Zo stijgen volgens de index de prijzen van zuivel, wat zich met vertraging kan doorvertalen naar hogere prijzen in de schappen. Daarnaast stijgen de prijzen van cacao en koffie, die niet in de index zitten, al een tijd hard. Naast de belangrijke grondstoffen werken ook hogere lonen en energiekosten door in de prijzen in de supermarkt.

Van Garderen rekent wel af met een volgens hem veelgehoorde misvatting. „Als zondebok voor de bovengemiddelde inflatie van de afgelopen tijd wordt veelal naar voeding gewezen. Hoewel het eerder terecht was om voedsel als een van de belangrijkste boosdoeners te bestempelen, is dat al ruim een jaar niet meer zo. Andere goederen en diensten, zoals tabak, hebben recentelijk juist veel meer impact op de inflatie.”

Maar dit jaar kan het beeld door de harder oplopende voedselprijzen weer anders worden, aldus de econoom. De inflatie blijft volgens hem „hardnekkig”. „De gemiddelde prijsstijging lag in januari op 3,3 procent en ook over heel 2024 konden we 3,3 procent hogere prijzen noteren”, becijfert hij. „Dit terwijl het langjarig gemiddelde de afgelopen decennia iets boven de 2 procent ligt.”