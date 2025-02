Meer wetenschappers krijgen Vici-beurs voor onderzoek

De nieuwe beurzen gaan onder meer naar kunstmatige intelligentie (AI). Zo wil Tim van Erven van de Universiteit van Amsterdam wiskundige technieken gebruiken om te doorgronden hoe AI tot zijn beslissingen komt. Jan van Gemert (TU Delft) krijgt een beurs om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen die minder gegevens nodig heeft om te werken. Dat moet mensen minder afhankelijk maken van grote techbedrijven.

Taalwetenschapper Merel Keijzer uit Groningen onderzoekt hoe mensen met dementie die een andere moedertaal dan het Nederlands hebben, het beste geholpen kunnen worden. Martin Dresler van ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen wil vaststellen wat slaap precies doet voor een lichaam. Zijn collega Niels Riksen wil met de beurs achterhalen hoe het kan dat mensen die een hartaanval hebben gehad soms binnen een paar jaar een herseninfarct of een nieuwe hartaanval krijgen.

De beurzen gaan naar 27 mannen en 16 vrouwen. In beide groepen is een op de drie aanvragen toegewezen.

De NWO heeft in totaal drie geldpotten voor onderzoek. De Veni-beurs is bestemd voor onderzoekers die net gepromoveerd zijn. Zij kunnen tot 320.000 euro krijgen. Vidi heeft maximaal 850.000 euro per persoon beschikbaar voor onderzoekers die al een paar jaar ervaring hebben. Vici, waaraan een bedrag tot 1,5 miljoen euro per onderzoeker is gekoppeld, is bedoeld voor „senior onderzoekers”. De namen zijn afgeleid van de uitspraak „veni, vidi, vici” van Julius Caesar, Latijn voor „ik kwam, ik zag, ik overwon”.