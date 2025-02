Bitcoin verder in waarde omlaag en duikt onder 80.000 dollar

Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne om van de Verenigde Staten een wereldwijde „cryptohoofdstad” te maken en de regelgeving rond digitale munten te versoepelen. Op 20 januari, de dag van de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump, bereikte de bitcoin zelfs nog een record van meer dan 109.000 dollar. Sinds het bereiken van die recordprijs is de bitcoin met meer dan een kwart in waarde gedaald.

De bitcoin was vrijdagochtend ongeveer 79.800 dollar waard, volgens gegevens van cryptoplatform CoinMarketCap. Dat is ruim 7 procent minder dan een dag eerder en bijna 19 procent minder dan een week geleden. Ook andere cryptomunten als ether, XRP, Solana en Dogecoin gingen vrijdag verder omlaag, met koersverliezen van rond de 10 procent.

De bereidheid van beleggers om te investeren in risicovolle beleggingen zoals cryptomunten, en ook aandelen, is de afgelopen weken flink afgenomen. Dat komt onder meer door de importheffingen die Trump in maart wil invoeren voor goederen uit Canada, Mexico en China. Ook wil hij snel met importtarieven komen tegen de Europese Unie. Investeerders vrezen dat de tarieven zullen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog. De recente grote hack bij cryptobeurs Bybit zorgt daarbij voor extra koersdruk onder digitale munten.