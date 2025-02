Aantal bijstandsuitkeringen neemt toe, vooral bij mannen

Economie

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in de laatste drie maanden van vorig jaar verder toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind december ontvingen 406.000 mensen een algemene bijstandsuitkering, waar je recht op hebt als je inkomen en vermogen te laag is om van te kunnen leven. Dat was 1 procent meer dan een jaar eerder, waarbij vooral mannen voor een stijging zorgden.