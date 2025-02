Mexico levert kopstukken van drugskartels uit aan VS

Sommigen zijn oudere bendeleiders van internationale smokkelnetwerken van cocaïne en heroïne. Anderen zijn jongere leiders die zich recent bezighielden met het smokkelen van de drug fentanyl naar de Verenigde Staten. Onder de uitgeleverde personen zijn leden van de beruchte drugskartels Los Zetas, Sinaloa en Guadalajara.

De Mexicaanse autoriteiten hebben de overdracht aan de VS bevestigd. Het besluit volgt op aanhoudende dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump om tarieven op te leggen op Mexicaanse goederen. Die moeten volgens Trump op 4 maart ingaan.

De heffingen zouden een grote economische klap betekenen voor de Mexicaanse economie, die afhankelijk is van handel. 80 procent van de Mexicaanse export is bestemd voor de VS.