Trump: tarieven Mexico en Canada gaan door, extra tarief China

Trump vertelde verslaggevers in het Oval Office dat hij besloot China met extra tarieven te belasten en vast te houden aan de deadline van dinsdag voor Canada en Mexico, omdat hij onvoldoende vooruitgang ziet in het beperken van fentanylstromen naar de Verenigde Staten.

In een bericht op Truth Social zei Trump dat drugs, met name fentanyl, nog steeds de VS binnenkomen in „zeer hoge en onaanvaardbare hoeveelheden”. Gevraagd of Mexico en Canada genoeg vooruitgang hadden geboekt in het beperken van de fentanyltransporten naar de VS, zei Trump: „Ik zie dat helemaal niet.”

De nieuwe tarieven op Chinese importen komen bovenop zijn eerder ingestelde tarief van 10 procent.