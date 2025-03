Nog drie weken honger lijden

Diefstal is in Malawi een verschrikkelijke overtreding, vertelt Bo. „Voedsel staat er gelijk aan leven. Als je eten van iemand steelt, neem je hem dus zijn leven af. Vandaar dat een gepakte dief zijn misdaad vaak niet overleeft. En dan niet doordat een rechtbank hem ter dood veroordeelt, maar doordat mensen het recht in eigen hand nemen.

Eten verbouwen

Toch zijn we terughoudend met het verstrekken van eten. Het is veel beter om mensen te leren hoe zij zelf hun eigen eten duurzaam kunnen verbouwen. Maar wat doe je als ze naar je schreeuwen en uit wanhoop voor je voeten vallen?! God heeft ons, christenen, wel opdracht gegeven om naar behoeftigen, weduwen en wezen om te zien.

Hoe wij dat moeten doen? Het beste kun je dat aan God Zelf vragen. Sommigen geven giften. Iedere week krijgen wij veel donaties, grote en kleine. Soms staat er een omschrijving bij die ons emotioneel maakt. Er zijn gevers bij die zelf bijna niets bezitten en het weinige dat ze hebben weggeven.

„God voedt door de hand van rijke volgelingen Zijn hongerige kinderen die in Malawi geknield tot Hem smeken” Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Zo voedt God door de hand van Zijn rijke volgelingen Zijn hongerige kinderen die in Malawi geknield tot Hem smeken om uitkomst. Zij ervaren onze noodhulp en de mogelijkheid om deel te nemen aan Food For LiFe als een gebedsverhoring. Meedoen betekent altijd eten, nooit meer honger, redding dankzij mensen aan de andere kant van de wereld. ”Het ruime hemelrond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid.”

Opschalen

Wilt ook blijvend meedoen om mensen blijvend van de hongerdood te redden? Vorig jaar leverde Food For LiFe iedere dag eten voor 100.000 mensen, maar we willen opschalen naar iedere dag eten voor 1.000.000 mensen. Helpt u mee? Bid en geef alstublieft.

U kunt onze reisverhalen ook vinden op www.FoodForLifeMalawi.com/reisverhalen.