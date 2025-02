Trump en Starmer: VS en VK krijgen handelsovereenkomst

„We gaan een voor beide landen geweldige handelsovereenkomst krijgen, en daar werken we op dit moment aan”, zei Trump. Starmer zei dat de twee landen zijn begonnen met het werken aan een nieuwe economische deal, met geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie (AI) als kern, om de toch al sterke handelsrelatie te versterken.

Gevraagd of Starmer hem had overtuigd om elkaar geen importtarieven op te leggen, zei Trump: „Hij heeft het geprobeerd”, en prees Starmers onderhandelingsvaardigheden. „Hij werkte heel hard tijdens de lunch”, zei hij. „Ik denk dat we heel goed een echte handelsdeal kunnen sluiten waarbij geen tarieven nodig zijn. We zullen zien.”