Schoof belde met zeven Europese leiders over defensie

Binnenland

Premier Dick Schoof heeft woensdag en donderdag gebeld met zeven Europese leiders. „In deze tijden van onzekerheid moeten we in Europa onze eigen zekerheden creëren”, schrijft hij in een bericht op X. „Daarom is het belangrijker dan ooit dat Europa juist nu eensgezind is in onze onverminderde steun voor Oekraïne en investeringen in Europese defensie.”