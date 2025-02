Verzoeken om informatie over boeren vertraagd na besluit Wiersma

Het gaat om verzoeken in het kader van de Wet open overheid (Woo). Burgers kunnen die wet gebruiken om documenten van de overheid op te vragen. Dit recht is extra zwaar als het gaat om informatie over het milieu, bijvoorbeeld stikstofuitstoot. Volgens NRC draaien de verzoeken onder meer om aantallen dieren en locaties van stallen. Ook het dagblad zelf heeft om informatie gevraagd.

In een verklaring ontkent Wiersma dat ze de verzoeken bewust vertraagt. „Deze Woo-verzoeken bevatten bedrijfsgevoelige informatie. Het openbaar maken daarvan kan tot grote zorgen leiden bij boerengezinnen, zeker gezien de meldingen die zijn gedaan over dreigbrieven, ongewenste bezoeken en vandalisme. Het minste wat we als overheid kunnen doen, is hen hier persoonlijk over informeren.”

Hoeveel vertraging de verzoeken precies oplopen, is niet bekend. Wiersma’s ministerie is nog aan het kijken hoe de procedure om meningen en bezwaren in te dienen eruit moet zien, aldus de woordvoerder. NRC schrijft dat de verzoeken in elk geval stilliggen totdat een nieuwe procedure is bedacht.