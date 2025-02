Trump: gesprek over vredesakkoord Rusland-Oekraïne vordert

Buitenland

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de bezoekende Britse premier Keir Starmer verteld dat er vooruitgang is geboekt in het beraad over een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne. Hij zei ook dat de Verenigde Staten goede gesprekken met beide landen hebben gevoerd. Trump zei dat de Russische president Vladimir Poetin te vertrouwen is en zich „aan zijn woord zal houden”.