Starmer nodigt Trump met brief van Charles uit voor staatsbezoek

Trump nam de uitnodiging aan en zei dat het bezoek in de „nabije toekomst” zal plaatsvinden. De president zou met zijn komst de eerste gekozen politiek leider zijn die twee keer een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk brengt.

Donald Trump en zijn vrouw Melania Trump brachten in 2019 al een driedaags staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Toen zat koningin Elizabeth nog op de troon. Verder brachten alleen de presidenten Barack Obama en George W. Bush een staatsbezoek in de zeventig jaar dat Elizabeth op de troon zat.

Starmer en Trump hadden donderdag een ontmoeting in het Witte Huis. Het hoofdthema van het gesprek was de oorlog in Oekraïne.