IDF erkent ‘compleet falen’ in voorkomen Hamas-aanval 7 oktober

„7 oktober was een complete mislukking, de IDF (het leger) faalde in het vervullen van zijn missie om Israëlische burgers te beschermen”, zei een IDF-functionaris naar aanleiding van het rapport: „Te veel mensen stierven die dag en burgers vroegen zich in hun hart of hardop af waar de IDF was.”

Het Israëlische leger erkent in het onderzoek ook dat het aan zelfoverschatting leed en misvattingen had over de militaire capaciteiten van Hamas.

Uit het onderzoek blijkt dat de aanval van Hamas in drie golven plaatsvond. Op het hoogtepunt van de aanval waren meer dan 5000 strijders uit Gaza op Israëlisch grondgebied.