Verlies voor AEX door nieuwe dreiging importheffingen VS tegen EU

Europese autofabrikanten kwamen onder druk te staan door de dreigende heffingen van de Verenigde Staten. Zo verloren BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen tot 3,8 procent op de aandelenbeurs in Frankfurt. In Milaan leverde Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Chrysler en Fiat, meer dan 5 procent in.

De AEX eindigde 0,7 procent in de min op 925,91 punten. De MidKap verloor 1,7 procent tot 871,83 punten. De DAX in Frankfurt daalde 1,1 procent, mede door de verliezen in de autosector. Parijs ging 0,5 procent omlaag. De FTSE in Londen steeg juist 0,3 procent, geholpen door een koerssprong van Rolls-Royce (plus 16 procent). De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren presteerde afgelopen jaar beter dan verwacht en verhoogde de winstverwachting voor dit jaar.

De chipbedrijven ASMI en Besi sloten de rij in de AEX met minnen van 5,7 procent, na wisselende cijfers van AI-chipproducent Nvidia. Wolters Kluwer daalde nog eens 2,3 procent in waarde. De informatieleverancier kelderde woensdag bijna 11 procent na de bekendmaking dat topvrouw Nancy McKinstry haar functie over een jaar neerlegt. Ze leidde het bedrijf sinds 2003 en staat in hoog aanzien in de internationale zakenwereld. Telecombedrijf KPN was koploper in de hoofdindex met een plus van 0,9 procent.

In de MidKap waren vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen, industrieel toeleverancier Aalberts en speciaalchemieconcern Corbion opvallende verliezers met koersdalingen tot 10 procent na publicatie van resultaten die niet goed werden ontvangen.

Metalenspecialist AMG kwam eveneens met cijfers die juist wel in de smaak vielen, want het aandeel prijkte bovenaan bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een plus van 7,5 procent. AMG zei ook dat topman Heinz Schimmelbusch bereid is nog twee jaar aan te blijven na afloop van zijn huidige termijn.

De euro was 1,0415 dollar waard. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent tot 69,97 dollar en Brentolie werd 1,8 procent duurder op 73,83 dollar per vat.