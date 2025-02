Saneren PFAS-vervuiling in Doetinchem kost miljoenen

De lekkage werd in 2019 bij een bedrijf ontdekt. De eigenaar ging enige tijd later failliet en de vaten blusschuim werden afgevoerd door de gemeente. In november vorig jaar is begonnen het terrein aan de Voltastraat te saneren. Daarvoor is de vervuilde grond afgegraven en zijn op het afgezette terrein een soort vijvers ontstaan. Het water daarin wordt nu van PFAS gezuiverd door het door een installatie te pompen en weer terug de grond in. Daar is volgens de gemeente mee voorkomen dat er PFAS in het grondwater en de Oude IJssel komt die vlak langs het perceel loopt. De machine die het water zuivert is speciaal voor het project ontworpen.

De vervuilde grond die in Doetinchem is afgegraven, wordt afgevoerd naar stortplaatsen in Wilp en Groningen. Geschat wordt dat in de tonnen klei en zand in totaal zo’n 180 kilo aan PFAS zit. Volgens projectleider Aiko Hensums van de gemeente Doetinchem was het erg moeilijk om de grond te kunnen lozen, omdat daar geen duidelijk landelijk beleid voor is en de kosten hoog zijn. Voor 6000 ton zeer vervuilde grond biedt de stortplaats in Groningen uitkomst. Daar is een aparte stortplek ingericht, „een stortplaats binnen een stortplaats”, die hermetisch afgesloten is van de rest zodat de PFAS niet wordt verspreid.

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. De stoffen kunnen vernietigd worden door die tot zeer hoge temperaturen te verhitten, maar daar zijn in Nederland in principe geen geschikte installaties voor, zei projectleider Hensums. Het blusschuim met PFAS uit Doetinchem is vernietigd in zogeheten draaitrommelovens in Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Er loopt een proef om 50.000 ‘schone’ bakstenen te bakken van de klei waar te hoge concentraties PFAS inzaten.

Doetinchem verwacht dat de PFAS-waarden op het terrein in mei of juni weer op orde zijn. De vijvers met PFAS-water die er nu liggen, zijn dan gedicht met gezuiverd zand. Wat vervolgens de bestemming wordt van het terrein is nog niet bekend.