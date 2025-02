Hoopvol gebaar Öcalan, zegt vertegenwoordiger Koerden Nederland

Binnenland

De oproep van PKK-leider Abdullah Öcalan om de wapens neer te leggen in de strijd tegen Turkije, is in de Koerdische gemeenschap in Nederland over het algemeen met vreugde begroet. „Het is een hoopgevend gebaar van Öcalan”, aldus Latif Tali, wijkraadslid in Rotterdam en een van de vertegenwoordigers van de Koerdische gemeenschap, die naar schatting uit 100.000 mensen bestaat.