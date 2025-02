‘Kwetsbare’ farmaceuten bezorgd over mogelijke heffingen Trump

„We maken ons als sector serieuze zorgen over de voorgenomen tarieven van president Donald Trump”, laat de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) weten. „De farmaceutische industrie werd al meerdere keren door hem genoemd.”

Volgens persbureau Bloomberg heeft Trump grote farmaceuten zelfs gevraagd om productie naar de VS te verplaatsen. Anders zouden ze met heffingen te maken krijgen. De VIG benadrukt echter dat bestaande fabrieken niet zomaar kunnen verhuizen.

Economen van de Rabobank stipten eerder aan dat de farmaceutische industrie van alle sectoren de sterkste verbondenheid met de VS heeft en dus ook het kwetsbaarst is voor mogelijke importheffingen. In Nederland worden onder meer vaccins gemaakt. Ook is Nederland belangrijk voor bijvoorbeeld hulpstoffen en allerlei apparatuur.

De VIG wijst erop dat nog onduidelijk is of en zo ja wanneer Trump heffingen invoert en waar ze dan precies betrekking op hebben. „We doen momenteel daarom navraag bij onze achterban, om de impact voor Nederland beter in kaart te kunnen brengen.”

Nederland is een grote speler in de Europese farmabranche. Ook andersom gaan er veel geneesmiddelen vanuit de VS en andere landen naar Nederland. Die worden dan hier verpakt en veelal weer geëxporteerd. Volgens de meest recente cijfers importeerde Nederland voor bijna 42 miljard euro per jaar aan zogeheten patentgeneesmiddelen. De export was goed voor 53 miljard euro.

De zorgen over het handelsbeleid van Trump komen voor de farmaceutische industrie bovenop al langer bestaande zorgen over mogelijke nieuwe regels in Europa. „Door voorstellen van de Europese Commissie worden Europa en Nederland al minder aantrekkelijk. Dit speelt vooral voor nieuwe fabrieken voor cel- en gentherapie, waar Nederland nu nog leidend is in Europa. De maatregelen van Trump kunnen dan een extra verzwaring van de lasten zijn waardoor investeringen in de Verenigde Staten en Azië interessanter worden.”