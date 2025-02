Stakingen bij IFF voorbij na cao-overeenkomst met vakbonden

IFF, voluit International Flavors and Fragrances, heeft in Nederland ongeveer duizend werknemers die werken bij vestigingen in Tilburg en Hilversum. Een deel van het personeel staakte sinds januari in totaal acht dagen om de eisen voor een hoger loonbod en een uitgebreidere ouderenregeling kracht bij te zetten. CNV en FNV legden daarbij de eis van 7 procent loonsverhoging op tafel.

Leden van de vakbonden moeten nog wel instemmen met het onderhandelingsresultaat. CNV en FNV leggen dit positief voor aan hun achterban.

„De werknemers hebben met succes actie gevoerd voor een betere cao”, stelt Akdogan van CNV. „We hebben uiteindelijk een lang gevecht gevoerd, waarna de werkgever met een nieuw voorstel is gekomen dat we als voldoende hebben beoordeeld”, zegt FNV-bestuurder Esam Laassal.