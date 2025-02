Brusselse autofabriek Audi dicht, 3000 mensen verliezen baan

Audi, een dochteronderneming van het Duitse autoconcern Volkswagen, wijt de sluiting onder meer aan een gedaalde vraag naar elektrische auto’s. De fabriek is ook niet langer levensvatbaar vanwege torenhoge logistieke en productiekosten.

De faciliteit stapte in 2018 over op de productie van elektrische auto’s, na zeventig jaar lang modellen met verbrandingsmotoren te hebben gemaakt. De Audi-fabriek is de grootste commerciële werkgever in de Belgische hoofdstad.

Werknemers op de locatie gingen in staking om de sluiting te proberen te voorkomen. „Mensen worden gedwongen om elektrisch te kopen, maar de infrastructuur is er nog niet”, zei Jan Baetens van vakbond CSC.