Loekasjenko: problemen in Oekraïne niet oplossen zonder Oekraïne

In Kyiv en Europese hoofdsteden bestaan zorgen dat Oekraïne niet betrokken zal worden bij vredesonderhandelingen tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump. Die twee belden deze maand al met elkaar en een paar dagen later kwamen de Russische en Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken samen in Saudi-Arabië om de banden aan te halen.

Loekasjenko vertelde dat hij die zorgen recent heeft besproken met Poetin. Hij reist volgende week weer naar Moskou voor een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot.