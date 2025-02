Bloomberg: hedgefonds Elliott niet tevreden met nieuwe plannen BP

BP kondigde woensdag aan de jaarlijkse investeringen in olie en gas te verhogen tot 10 miljard dollar per jaar. Het olie- en gasconcern richt zich daarmee weer meer op fossiele brandstoffen, terwijl het minder gaat investeren in duurzame energie. Het besluit is onderdeel van de inspanningen van topman Auchincloss om de financiële prestaties van het bedrijf te verbeteren. Onder zijn voorganger Bernard Looney besloot BP in 2020 nog om de olie- en gasproductie met 40 procent te verminderen en flink te investeren in hernieuwbare energie.