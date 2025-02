Overijssel haalt energie uit mest, afval en mogelijk kerncentrale

In het document staat hoe Overijssel overstapt van fossiele brandstoffen naar nieuwe, duurzame energiebronnen, met als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De provincie zet daarbij ook in op energiebesparing. Omdat het elektriciteitsnet zo goed als vol zit (netcongestie) zoekt Overijssel naar alternatieve bronnen. De oostelijke provincie streeft naar „een gebalanceerde energiemix”, die bestaat uit warmte (onder meer via afvalverbranding), biogas (door mest van dieren te vergisten), waterstof en elektriciteit die zoveel mogelijk ter plekke moet worden opgewekt.

Dat gebeurt nu via zonnepanelen en windturbines, maar kan ook in kleine kerncentrales. Overijssel doet samen met het Rijk en enkele andere provincies onderzoek naar de potentie van Small Modular Reactors. Deze SMR’s zijn waarschijnlijk goedkoper en sneller te bouwen dan een reguliere kerncentrale zoals die in het Zeeuwse dorp Borssele. In Europa staat nog geen enkele SMR. Het Rijk denkt dat in Nederland rond 2040 de eerste modulaire centrale gebouwd zou kunnen worden.

Omdat Overijssel eerst wil onderzoeken wat de potentie van SMR’s is, schuift de provincie een besluit over de toekomstige manieren om duurzame elektriciteit op te wekken uit naar 2028. „Het helpt niet om hierin nu al keuzes te maken. Gras groeit niet harder als je eraan trekt, we wachten eerst op de onderzoeken”, zei gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher (innovatie, SGP) over de optie kernenergie.

Volgens Niels van Elk van D66 moet de provincie nu al keuzes maken om „onnodige vertraging” te voorkomen. „We schuiven de hete aardappel voor ons uit, dat is onverantwoord.” D66, ChristenUnie, PVV, SP, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen de Energievisie 2050.