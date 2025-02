Asielpontons in Zaandam zo goed als vol

Het eerste gebouw, Renaissance, was na veel vertraging eind november opengegaan. Die flat met ruimte voor 664 bewoners was op 10 januari vrijwel volledig bezet.

Mede dankzij de pontons in Zaandam lukt het sinds begin november om in Ter Apel minder asielzoekers te laten overnachten dan het maximaal toegestane aantal van 2000. Het aantal mensen dat er overnacht, is gedaald van ruim 2000 naar ongeveer 1700.