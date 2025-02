Eindhoven huist asielzoekers en spoedzoekers in verbouwd kantoor

Het gemeentebestuur hoopt de eerste bewoners in de tweede helft van 2027 te verwelkomen in het voormalige kantoorpand, dat eigendom wordt van wooncorporatie Trudo. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) huurt dan een deel van het gebouw voor de opvang van asielzoekers en statushouders. Hierover zijn afspraken gemaakt voor een periode van dertig jaar. Bij een afname van het aantal asielzoekers in Eindhoven, komt in het gebouw meer ruimte beschikbaar voor spoedzoekers. Dat zijn bijvoorbeeld studenten, starters en mensen die vanwege een echtscheiding tijdelijke woonruimte zoeken.