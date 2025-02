Broers Tate verlieten Roemenië met toestemming autoriteiten

Volgens de aanklagers zijn de broers wel verplicht om weer terug te komen als ze worden opgeroepen in de zaak. Tot vorige week stonden ze onder huisarrest en mochten ze het land niet uit, maar dat is opgeheven. The Financial Times schreef eerder al dat Roemenië onder druk was gezet door de Amerikaanse regering van Donald Trump om de Tates vrij te laten. Andrew, een rechts-radicale influencer die bekendstaat om zijn vrouwonvriendelijke uitspraken, is een fanatieke aanhanger van Trump.

De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken Emil Hurezeanu erkende dat hij de zaak van de Tates heeft besproken met de Amerikaanse gezant Richard Grenell, toen ze elkaar tegenkwamen in de wandelgangen van de Veiligheidsconferentie in München twee weken geleden.