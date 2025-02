Zelensky uitgenodigd voor extra EU-top over Oekraïne

Costa schrijft dat er een „nieuw momentum” voor Oekraïne is om tot een allesomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede te komen. „De EU en de lidstaten zijn bereid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van Europa”, schrijft hij. „We moeten daarom voorbereid zijn op een mogelijke Europese bijdrage aan de veiligheidsgaranties die nodig zijn om een duurzame vrede in Oekraïne te waarborgen.”

Op de extra top hoopt Costa dat er besluiten worden genomen die moeten leiden tot een „soevereiner Europa” dat „beter in staat is en beter is toegerust om het hoofd te bieden aan de directe en toekomstige uitdagingen voor zijn veiligheid”.

Nu de Verenigde Staten verschillende keren hebben aangegeven dat Europa meer moet doen aan zijn eigen veiligheid in plaats van te leunen op de Amerikanen, wordt hierover koortsachtig overlegd door de EU-lidstaten, maar ook met het Verenigd Koninkrijk. Dat geldt ook voor uitspraken van de VS dat Europa veiligheidsgaranties aan Oekraïne moet geven als er vrede is, en dat Europa daarbij niet op de VS moet rekenen.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas wil dat er op de extra EU-top een besluit wordt genomen over haar plan voor extra militaire steun aan Oekraïne. Het gaat om snelle en extra luchtverdedigingssystemen, raketten, drones, munitie en training van militairen.