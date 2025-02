AEX-index daalt na dreiging Amerikaanse importheffingen tegen EU

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 924,87 punten. De MidKap zakte 1,2 procent tot 875,78 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 1 procent. Londen hield het verlies beperkt tot 0,2 procent, door een flinke koerssprong van Rolls-Royce (plus 14 procent). De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren presteerde afgelopen jaar beter dan verwacht en verhoogde de winstverwachting voor dit jaar.

In de chipsector verwerkten beleggers de resultaten van Nvidia. De belangrijkste ontwikkelaar en verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) ter wereld zag de omzet en winst afgelopen kwartaal opnieuw flink stijgen. Wel zorgden hogere kosten voor de „overgang naar complexere systemen” voor gekrompen winstmarges bij Nvidia. In Amsterdam stonden de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML onderaan in de AEX, met minnen tot 3 procent.

Exor voerde de schaarse stijgers aan in de AEX, met een winst van dik 1 procent. De investeerder wil een deel van zijn aandelen van sportautofabrikant Ferrari verkopen. De verkoop levert naar verwachting rond de 3 miljard euro op. Daarvan gebruikt de investeerder 1 miljard euro om eigen aandelen in te kopen.

In de MidKap sloot Corbion de rij, met een min van 11 procent. Het speciaalchemiebedrijf wist afgelopen jaar aan zijn eigen resultaatverwachtingen te voldoen. Voor dit jaar rekent Corbion op een verdere groei van de winst, maar beleggers lijken op meer te hebben gehoopt. Ook de resultaten van vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen konden beleggers niet bekoren. Dat aandeel werd 7,7 procent lager gezet.

Aalberts zakte 4 procent. De industrieel toeleverancier zag de omzet en het resultaat dalen in het afgelopen jaar. AMG (plus 7 procent) was koploper in de MidKap. De metalenspecialist liet weten dat topman Heinz Schimmelbusch bereid is nog twee jaar aan te blijven, na afloop van zijn huidige termijn.