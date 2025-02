Oostenrijkse partijen vormen alsnog coalitieregering zonder FPÖ

De ÖVP, SPÖ en Neos zijn het nu wel eens over een regeerakkoord. Ze vertellen om 11.00 uur tijdens een persconferentie meer over hun plannen. De nieuwe regering wil volgende week van start gaan, maar eerst moeten de leden van de partijen nog instemmen met het regeerakkoord. ÖVP-leider Christian Stocker wordt waarschijnlijk de nieuwe kanselier.

Het waren de langste coalitiegesprekken in Oostenrijk sinds de Tweede Wereldoorlog en het is ook voor het eerst sinds de jaren 40 dat er drie partijen in de regering gaan zitten. FPÖ-leider Herbert Kickl spreekt van een „coalitie van verliezers”, omdat zijn partij de grootste is geworden. Hij wil dat er nieuwe verkiezingen komen om te voorkomen dat deze drie partijen een regering vormen.