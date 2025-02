Bloomberg: Nissan wil af van topman na reeks tegenvallers

Nissan en Honda lieten in december weten te kijken naar een fusie, waarmee de op twee na grootste autofabrikant ter wereld zou ontstaan. Samen hoopten ze beter opgewassen te zijn tegen de concurrentie uit China. In februari zouden de autoproducenten een plan voor verdere onderhandelingen presenteren. De fusieplannen werden echter afgeblazen, onder meer omdat Nissan zich niet kon vinden in de voorwaarden. Honda had voorgesteld om Nissan als dochteronderneming onder te brengen, in plaats van het oorspronkelijke plan om beide bedrijven samen te voegen in een nieuw bedrijf.