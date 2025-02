FBI: Noord-Korea zit achter cryptodiefstal van 1,5 miljard dollar

Afgelopen vrijdag maakte de in Dubai gevestigde cryptobeurs Bybit bekend te zijn gehackt. Criminelen hadden controle gekregen over een offlinewallet met daarin ether-cryptomunten. Volgens het bedrijf maakten de aanvallers gebruik van zwakke plekken in de beveiligingsprotocollen tijdens de transactie, waardoor ze de munten naar een onbekend adres konden sluizen.

„Noord-Korea was verantwoordelijk voor de diefstal van ongeveer 1,5 miljard dollar aan virtuele activa van de cryptobeurs, Bybit”, aldus de FBI. Volgens de dienst zit een groep genaamd TraderTraitor, ook wel bekend als de Lazarus Group, achter de diefstal.