Staten Flevoland stemmen in met verbouwing provinciehuis

Onder de tegenstemmers waren de fracties van JA21 en de Partij voor de Dieren. Erik Broer van JA21 vroeg zich af waarom het noodzakelijk is miljoenen te investeren in het aanpassen van de Statenzaal. Hij had liever gezien dat er voor een soberder plan was gekozen. Kjell van Wijlandt van de Partij voor de Dieren sprak woorden van gelijke strekking. Hij sprak van „een peperduur plan” dat niet uitgevoerd zou hoeven worden. Overigens zijn de kosten van de geplande werkzaamheden op de begane grond en op de vierde verdieping van het provinciehuis nog niet openbaar, omdat het werk nog moet worden aanbesteed.

Het Statenvoorstel dat met een grote meerderheid van de stemmen werd aangenomen was via een amendement aangepast. De initiatiefnemers daarvan waren BBB, D66, PVV en VVD. Daarin werd het presidium, dat de werkwijze en het functioneren van Provinciale Staten bespreekt, opgeroepen de Staten zo goed mogelijk betrokken te houden bij het bouwproces en de voorbereidingen daarop. Dat zou bijvoorbeeld via een klankbordgroep kunnen.