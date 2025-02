Nvidia groeit opnieuw hard dankzij AI-hausse

De omzet kwam in het vierde kwartaal van Nvidia’s gebroken boekjaar uit op 39,3 miljard dollar. Dat was meer dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

De winst van Nvidia kwam uit op 22,1 miljard dollar. Dat is een stijging van 80 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Die winstsprong was ook sterker dan analisten hadden verwacht.

Op de financiële markten werd met spanning uitgekeken naar de nieuwe cijfers van Nvidia, omdat ze laten zien in welk tempo grote techbedrijven als Meta of Amazon investeren in extra rekenkracht voor AI.