Verbreding Houtensebrug in A27 gaat niet door

Aannemers hebben vanaf 2023 een reeks proeven uitgevoerd op de brug. Ze hebben bijvoorbeeld met radar en sonar naar de bewapening gekeken, de hele brug gecontroleerd op scheuren en met veertien vrachtwagens over de brug gereden om te kijken hoe de brug reageerde. Het lijkt erop dat de brug niet stevig genoeg is voor de uitbreiding, maar Rijkswaterstaat schrijft dit niet expliciet op.

Voorlopig zijn werkzaamheden aan de Houtensebrug van de baan. Het enige alternatief is volgens een ambtelijk document een volledig nieuwe brug in de zuidelijke richting, maar dat is te duur en levert veel hinder op. Rijkswaterstaat begint daarom een onderzoek naar een manier om de capaciteit van de Houtensebrug uit te breiden die wel haalbaar is.

De brugverbreding was onderdeel van werkzaamheden aan 47 kilometer van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. „Het belang hiervan is gezien de verouderde bruggen en de filedruk op het tracé groot”, schrijft minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

De brug kan nog ongeveer dertig jaar mee. Voor Madlener is dit een reden om te schrijven dat extra budget voor de brug „geen prioriteit” krijgt. Rijkswaterstaat interpreteert de levensverwachting van de brug anders: „Dit betekent dat er nog tijd is om een andere oplossing voor de brug te bedenken.”