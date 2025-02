Bron: Zelensky woont zondag veiligheidsoverleg in Londen bij

Starmer vliegt donderdag naar Washington voor een ontmoeting met Donald Trump. Hij hoopt Trump te overtuigen om Oekraïne veiligheidsgaranties te bieden als onderdeel van een vredesovereenkomst tussen Oekraïne en Rusland, die de VS voor elkaar proberen te krijgen.

Ook Zelensky gaat bij Trump langs. De Amerikaanse president zegt dat ze vrijdag een overeenkomst tekenen over Amerikaanse toegang tot grondstoffen in Oekraïne. Zelensky had al gezegd dat hij na de ontmoeting in het Witte Huis ook snel naar het VK wilde.

Naast Schoof schuift ook de Franse president Emmanuel Macron aan, zegt zijn kantoor. Verder worden onder anderen leiders uit Italië en Duitsland in Londen verwacht, evenals de Poolse premier Donald Tusk. De bespreking gaat over veiligheid en defensie.