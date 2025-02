Wolters Kluwer hard omlaag op beurs na aankondiging exit topvrouw

Analisten van Bloomberg Intelligence opperen dat een wisseling aan de top van het doorgaans stabiele bedrijf als risico wordt gezien. Kenners van ING noemen het positief dat Stacey Caywood is aangewezen als McKinstry’s opvolgster. Zij staat nu aan het hoofd van de divisie die gespecialiseerde kennis en software voor de medische sector levert en werkt al 33 jaar bij het bedrijf.

Wolters Kluwer was veruit de grootste daler in de AEX. De hoofdgraadmeter zelf won juist 0,3 procent tot 932,09 punten. Uitzendconcern Randstad stond bovenaan met een plus van 5,5 procent, nadat branchegenoot Adecco een beter dan verwachte kwartaalwinst en optimistische prognose voor het huidige kwartaal had gerapporteerd.

De MidKap won 1,1 procent tot 886,59 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,7 procent.

Naast veelal goed ontvangen kwartaalresultaten verwerkten Europese beurzen ook nieuwsberichten over een mogelijke overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Oekraïne over grondstoffen in de Oekraïense bodem. De Amerikaanse president Donald Trump eist toegang tot mineralen en zeldzame aardmetalen in ruil voor de militaire en financiële steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland.

ASMI kwam ook met kwartaalcijfers en won 0,9 procent. De Almeerse toeleverancier voor chipfabrikanten heeft de winst in het laatste kwartaal van vorig jaar ruim zien verdubbelen.

Koffie- en theebedrijf JDE Peet’s maakte ook indruk met zijn jongste resultaten. Het bedrijf achter Douwe Egberts en Pickwick wist een hogere omzet en operationele winst te boeken dan in doorsnee werd verwacht, nadat de prijzen voor koffie hard omhoog waren gegaan. Het bedrijf kondigde ook aan de komende jaren voor 1 miljard euro eigen aandelen op te kopen, waarmee aandeelhouders worden beloond.

De euro noteerde zo’n 0,1 procent hoger op 1,0513 dollar. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot een prijs van 68,81 dollar per vat. Brentolie werd 0,3 procent minder waard en kostte 72,76 dollar per vat.