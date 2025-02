Bezos bemoeit zich met opiniepagina krant, chef stapt op

„We schrijven iedere dag om twee pijlers te ondersteunen en te verdedigen: persoonlijke vrijheden en vrije markten. We zullen natuurlijk ook andere onderwerpen behandelen, maar meningen die tegen deze pijlers ingaan, laten we aan anderen”, meldt Bezos op het sociale medium X over de opiniepagina’s van de krant. Dezelfde mededeling stuurde hij naar het personeel van The Washington Post.

Bezos stelt dat opiniepagina’s in kranten die alle mogelijke meningen behandelen achterhaald zijn, omdat het internet tegenwoordig die taak zou vervullen. „Ik ben ervan overtuigd dat vrije markten en persoonlijke vrijheden goed zijn voor Amerika. Ik vind ook dat deze meningen nu onderbelicht zijn op de marktplaats van ideeën en in opiniestukken.”