Haagse ambtenaar verdacht van achteroverdrukken duizenden euro’s

De vermoedelijke fraude kwam begin 2023 aan het licht. In de administratie van de afdeling Budgetbegeleiding van de gemeente waren „ongewone financiële mutaties” ontdekt. De verdachte medewerker zou geld van budgetrekeningen van mensen hebben overgemaakt naar de budgetrekeningen van anderen. Ook is er geld van zulke rekeningen naar derden overgemaakt.

Den Haag vermoedt dat het in totaal om een bedrag van bijna 28.000 euro gaat, waarvan ruim 6000 euro „niet ten goede is gekomen aan cliënten”. De gemeente heeft in 2023 aangifte gedaan bij de Rijksrecherche. Het is niet bekend hoe het nu met dat onderzoek staat.

De gemeenteraad is in 2023 vertrouwelijk op de hoogte gebracht van de mogelijke fraude. De geheimhouding is nu opgeheven, de informatie is woensdag openbaar gemaakt. Den Haag zegt maatregelen te hebben genomen om herhaling te voorkomen. De gemeente wil verder geen toelichting geven, omdat het om een individueel geval gaat.

Den Haag had eind 2023 toestemming gekregen van de kantonrechter om de man te ontslaan. Uit die zaak kwam naar voren dat de man het geld had gebruikt voor het afbetalen van de schulden van zijn echtgenote. De rechter vond dat „de grens tussen het onbewust maken van fouten en het doelbewust verrichten van onregelmatige betalingen ruimschoots is overschreden”.