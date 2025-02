Zes tieners opgepakt na vondst gewonde jongen (11) in Rotterdam

Binnenland

De politie heeft afgelopen week zes verdachten aangehouden nadat op 16 februari een zwaargewonde jongen (11) werd gevonden in een huis in de Rotterdamse Zuidwijk. Het slachtoffer heeft een schotwond en ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Eerst was onduidelijk of de jongen een steek- of schotwond had.