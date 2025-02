Verdachte (13) doodsteken leeftijdsgenoot Schiedam blijft vast

De jongen zou zondagmiddag aan de Fjorddal, aan de noordelijke rand van Schiedam het 13-jarige slachtoffer hebben gestoken. Die raakte daardoor zo ernstig gewond dat hij later overleed. Verdachte en slachtoffer zaten bij elkaar in de brugklas. De toedracht voor het incident wordt nog onderzocht.

RTL Nieuws meldde eerder op basis van betrokkenen dat het slachtoffer mogelijk is gedood omdat hij spijt had van een eerdere poging tot straatroof waarbij een 65-jarige vrouw werd neergestoken. De jongen zou niet langer deel hebben willen uitmaken van de groep jongens van wie hij criminele activiteiten moest uitvoeren. De advocaat van de verdachte herkent dit verhaal niet en zei tegen de omroep dat zijn cliënt handelde uit zelfverdediging. Woensdagavond is een bijeenkomst, buurtbewoners kunnen dan in gesprek met elkaar en met hulpverleners.