EC wil minder bedrijven laten rapporteren over duurzaamheid

De Commissie stelt daarnaast voor de verplichting voor duurzaamheidsrapportages uit te stellen tot 2028 voor bedrijven die dat vanaf 2026 of 2027 moeten gaan doen.

Door onder meer fors te snijden in verantwoordingsrapportages over duurzaamheid wordt het administratieve leven van ondernemers eenvoudiger gemaakt, zegt de Commissie. Het doel van de voorstellen is verbetering van het ondernemingsklimaat in de EU en vergroting van de concurrentiekracht.

Als alle voorstellen worden goedgekeurd, kan volgens de Europese Commissie jaarlijks 6,3 miljard euro aan administratieve kosten worden bespaard.