Optimisme en kritiek Europarlementariërs over industrieplannen

Europarlementariër Jeannette Baljeu van de VVD is blij met de investeringen in innovatie, maar vindt dat het plan de vraag niet beantwoordt hoe Europa met de Verenigde Staten kan concurreren. Daarnaast mist zij steun voor kernenergie en waterstof in het plan.

„Met de Clean Industrial Deal geeft de commissie een duidelijk signaal. Onze industriepolitiek is geen kwestie van iedere lidstaat voor zich, maar juist van Europese samenwerking”, schrijft GroenLinks-PvdA in een verklaring. Europarlementariër Mohammed Chahim zou graag zien dat er subsidie komt voor de aanschaf van „schone technologieën” zoals elektrische auto’s en warmtepompen.

Zowel VVD als GroenLinks-PvdA wil dat de regeldruk op bedrijven om te verduurzamen wordt verminderd. Deze rapportages zijn volgens de VVD te duur en kosten te veel tijd voor veel bedrijven. „Het gevolg is dat productiepersoneel van de werkvloer wordt gehaald om formulieren in te vullen. Terwijl deze mensen juist zo hard nodig zijn op de werkvloer.”

D66 en CDA vinden het goed dat het plan de industrie in heel Europa moet helpen. „Dit moet je Europees aanpakken, dát is strategische industriepolitiek”, zegt CDA-parlementariër Tom Berendsen. Hij is ook blij dat de commissie de nadruk legt op „haalbaar en betaalbaar”. „Dat is hard nodig.”

„De groene industrieplannen kunnen rekenen op brede steun van de industrie en het Parlement”, aldus Gerben-Jan Gerbrandy, Europarlementariër namens D66. „Voor Europa is groen de enige manier om in de toekomst weer betaalbare, zelfs goedkope, energie te hebben.”