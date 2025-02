VNO-NCW positief over plannen EU voor verduurzaming industrie

In het plan worden voorstellen op veel verschillende terreinen gedaan om Europa zo snel mogelijk koolstofvrij te maken en te elektrificeren. Lidstaten mogen bijvoorbeeld energie-intensieve industrieën subsidie geven, zodat ze snel de overgang naar elektrisch produceren kunnen maken. „Geopolitieke ontwikkelingen maken een sterke industrie noodzakelijk”, stelt voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW. „Nederland en de EU kunnen niet zonder eigen productie en energie. Maar de industrie staat onder grote druk, met name door de veel te hoge energieprijzen en onvoldoende vraag naar duurzame producten. Verduurzaming is de enige manier om onafhankelijker te worden van de rest van de wereld en concurrerend te blijven.”

Investeringen in verduurzaming die de industrie nu doet, komen volgens haar niet van de grond. De nieuwe plannen van de Europese Commissie helpen „de grootste obstakels weg te nemen en investeringen los te krijgen”, zegt ze.

De doelen voor groen staal sluiten goed aan op die van Tata Steel Nederland, stelt het bedrijf achter het hoogovencomplex bij IJmuiden. Het bedrijf is ook blij met de ruimere mogelijkheden om afspraken te maken met de overheid. Verder hoopt het concern dat de Europese Commissie meer doet om de prijs van groen geproduceerde waterstof omlaag te krijgen door schaalvergroting. Daarnaast wil Tata Steel Nederland dat er meer maatregelen komen tegen „oneerlijke concurrentie uit derde landen”.