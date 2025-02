Enthousiasme voor nieuwe EU-plannen voor schone industrie

Het omvangrijke actieplan van de Europese Commissie doet op veel terreinen voorstellen voor betaalbare energie voor bedrijven, versoepeling van staatssteun en gezamenlijke inkoop van grondstoffen. De NVDE zegt dat Europa de kans heeft om „wereldleider te worden in schone, groene en duurzame technologieën, waardoor het continent economisch toekomstbestendig wordt”.

Ook zegt de NVDE dat het goed is dat de Europese Commissie de belasting op elektriciteit wil verlagen, met name voor huishoudens en energie-intensieve industrieën. Volgens de branchevereniging is dit noodzakelijk om „elektrificatie aantrekkelijker te maken en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen”. Voorzitter Olof van der Gaag: „De belastingdruk op elektriciteit is te hoog, terwijl juist elektrificatie de sleutel is tot een betaalbare en duurzame energievoorziening.”

Directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu zegt dat de Europese Commissie met het plan aantoont dat „klimaatbeleid en concurrentiekracht elkaar juist versterken. Wel is het van groot belang dat verduurzaming uitgangspunt is bij het verlenen van de toegezegde steun.”