IND wacht af hoe rechtbanken nu gaan handelen rond asieldetentie

Een maand geleden oordeelde de RvS al dat asielzoekers in het Justitieel Complex Schiphol geplaatst mogen worden. Maar twee dagen later stelde de rechtbank Amsterdam het tegenovergestelde vast na een bezoek aan het complex. De locatie lijkt te veel op strafrechtelijke detentie en asielzoekers worden meer dan nodig in hun vrijheid beperkt, was het oordeel.

Nu verzette een man uit Taiwan zich tegen zijn plaatsing omdat het detentiecentrum te veel op een gevangenis lijkt. De rechtbank in Den Haag ging daarin mee. Maar de RvS wees de bezwaren woensdag opnieuw van de hand. Hoewel de raad verwacht dat rechtbanken in nieuwe zaken zijn uitspraak gaan volgen, loopt de IND daar nog niet op vooruit. Mogelijk zien rechters in toekomstige zaken andere argumenten die tegen de grensdetentie pleiten, aldus de IND-woordvoerder.

Wie via Schiphol of zeehaven naar Nederland komt, belandt in de grensprocedure, legt hij uit. „Want ze zijn nog niet in Nederland. Ze zitten nog op de grens.” Dat is anders dan iemand die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asiel aanvraagt, die is al in Nederland. Ook de IND erkent dat mensen op de locatie in Schiphol meer in hun vrijheid worden beperkt. „Je kan niet vrij in- en uitlopen. Dat is inherent aan die grensprocedure, want mensen hebben nog geen toegang tot Nederland. Daarom zitten ze daar.” Hij erkent dat de locatie „niet fijn” is, „maar het is geen gevangenis”.

De IND moet binnen 28 dagen beslissen over de asielaanvraag van degene in detentie, aldus de woordvoerder. „Lukt dat niet, dan gaat iemand de gewone procedure in” en de detentie uit naar Ter Apel of een ander asielzoekerscentrum. In Schiphol zitten in principe geen kinderen, zwangere vrouwen of andere mensen met een medische indicatie, aldus de woordvoerder.