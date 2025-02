‘Twee maanden voordat mijn dienstplicht afliep, maakte ik mij grote zorgen. Wat stond mij straks te wachten? Veel mijn kameraden werden alcoholist of raakten drugsverslaafd. Het maakte mij bang. Zo’n leven wilde ik niet. Sommigen maakten zelfs een einde aan hun leven.

Vlak voor mijn ontslag bad ik tot God. Of ik niet de weg zou gaan van mijn kameraden. Ik bad om een toekomst. Alhoewel ik in een ongelovig gezin opgroeide, ben ik om één of andere reden in mijn diensttijd gaan bidden. Toch kende ik God niet. Er was niemand die mij over Hem kon vertellen.

Na ontslag reisde ik met de trein naar huis. Er stapte ook een jonge vrouw in. Ze bleek gelovig te zijn. Ik had al twee jaar niet meer met een meisje gesproken. Ik wist niet meer hoe dat moest. Maar we raakten aan de praat en wisselden telefoonnummers uit. Vier maanden later werd ik uitgenodigd op haar verjaardag.

Mijn vader kwam erachter dat ik contact met haar had. Hij wilde dat ik haar vergat. ‘Pas op voor die sekte’ zei hij, ‘straks word je geofferd’. Ik worstelde daarmee. Want ik vond het fijn om met haar over het geloof te praten. Ze vertelde me veel, en ik vroeg alles tot in detail. Toch ging ik naar haar verjaardag. Voor de zekerheid nam ik mijn broer mee.

Een aantal jaar later werd zij mijn vrouw. Na mijn bekering mocht ik zien dat Hij het gebed verhoord heeft wat ik bad aan het einde van mijn diensttijd. Ik ben Hem daarvoor eeuwig dankbaar. Na zijn bekering is Jevgeni evangelist geworden. Jevgeni is een van de 123 evangelisten die door Stichting Friedensstimme ondersteund worden bij het bereiken van mensen zoals hijzelf. Bid mee voor evangelisten zoals Jevgeni, opdat door hun dienst Gods Naam verheerlijkt worde.