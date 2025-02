Roemeense pro-Russische Georgescu ondervraagd door politie

Op Georgescu’s eigen socialemediaaccounts staat dat hij onderweg was om opnieuw zijn kandidatuur in te dienen voor de verkiezingen, die nu in mei moeten plaatsvinden, toen zijn auto werd tegengehouden. Hij zou zijn meegenomen naar het kantoor van de openbare aanklagers. „Waar is de democratie nu?”

Georgescu was vrijwel onbekend toen hij in november de eerste ronde van de presidentsverkiezingen won. Vlak voor de beslissende tweede ronde besloot het Roemeense hooggerechtshof dat de hele stembusgang over moest vanwege buitenlandse inmenging. Georgescu beweerde geen cent te hebben uitgegeven aan zijn campagne, maar vooral op TikTok prezen veel betaalde accounts hem aan.