Delfland wil dat Rijk miljoenen voor beheer rivierkreeft betaalt

„Delfland neemt deze stap omdat het ministerie in de afgelopen tien jaar onvoldoende effectieve maatregelen heeft genomen om de rivierkreeft te bestrijden en te beheersen, terwijl het rijk hier wel verantwoordelijk voor is”, zegt het schap. „Hierdoor is het aantal rivierkreeften sinds 2010 explosief gegroeid, ook binnen het beheergebied van Delfland. En dit aantal dreigt alleen maar verder toe te nemen.”

Volgens Delfland is het uitroeien van de kreeften niet meer mogelijk en is het door hun grote aantallen ook heel moeilijk geworden de populatie te beheersen. De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve exoot en is op meerdere plekken in het land een ware plaag. Ze bedreigen inheemse natuur en graven in oevers en waterkeringen.